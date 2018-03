Roxana Chiuhulescu s-a MĂRITAT din nou - IMAGINI DE LA CUNUNIA VEDETEI

Roxana Ciuhulescu s-a căsătorit civil cu iubitul ei. Ceremonia a avut loc la Primăria Sectorului 2. Vizibil emoţionată, Roxana Ciuhulescu a îmbrăcat o rochie albă cu imprimeuri negre şi un bolero negru.

Roxana Ciuhulescu a anunțat recent pe blocul personal că va deveni mamă pentru a doua oară și că va avea un băiețel. Fosta prezentatoare tv mai are o fetiță din căsnicia anterioară. Băieţelul va primi numele Cezar.

"Voi deveni mămică pentru a 2-a oară, iar fetița mea, Ana Cleopatra, va avea – în sfârșit – un frățior! (...) Deși eram pregătiți pentru orice tratament care ne-ar fi ajutat să concepem acest copil, iată că, surprinzător, acest lucru s-a întâmplat natural. Ani de zile mi-am dorit și m-am chinuit să aduc pe lume un al 2-lea copil, însă întotdeauna Dumnezeu le potrivește când și cu cine trebuie, nu? Nimic nu este întâmplător!", a scris Roxana Ciuhulescu pe blog.

"Organismul se comportă altfel. Am avut momente în care mi-a fost frică că îl pierd, mă rog la Dumnezeu să-l nasc la termen şi să fie un copil sănătos şi să aibă un pic de noroc. 2017 a fost de la agonie la extaz. Am suferit ca un câine. Nu aș dori nici dușmanilor mei să treacă prin tot ce am trecut eu. Mă bucur că am avut tăria să mă rup și sfătuiesc toți oamenii care trăiesc în relații toxice să facă asta", a spus Roxana Ciuhulescu.