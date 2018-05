Rulouri din piept de pui cu caşcaval, bacon şi mozzarella

Primele operatiuni sunt bine de facut cu o zi inainte. Pieptul de pui fara pielita il dezosam si il taiem fileuri potrivite. Usturoiul spalat il taiem rondele cu cozile verzi cu tot. Fileurile de carne le pudram cu sare si piper, apoi le punem in 100 ml lapte in care am pus usturoiul si mustarul (amestecam sa se omogenizeze).

Dupa ce am asezat toate fileurile de carne, punem si celalalt lapte, acoperim si dam la rece pina a doua zi cand carnea e deja fragezita.

A doua zi taiem cascavalul in bucati potrivite, de asemenea feliem mozzarela.

Luam bucatile de piept de pui din marinada si le asezam pe o farfurie, lasan laptele sa se scurga.

Asezam o felie de bacon, peste ea punem un fileu din piept de pui si o bucata de cascaval.

Rulam pieptul si il fixam cu o scobitoare daca este cazul.

Ungem formele de briose cu unt si punem rulourile in ele. Le asigura o mai mare stabilitate asa ca, nu radeti de mine.....

Dam formele la cuptorul dinainte incalzit la 180 de grade pentru aproximativ 50 de minute pina cand incepe baconul sa se rumeneasca.

Scoatem pieptul din cuptor si asezam deasupra lui cate o felie de mozzarella, putin patrunjel verde si crema Gulas, pentru aspect.

Dam iar la cuptor pentru 5 minute, pina cand se topeste mozzarella.

Am servit rulourile cu cartofi noi pe care, curatati i-am fiert de jumatate, apoi i-am rumenit in unt si am presarat marar verde tocat, pe ei.

Servim cu salata verde.

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI