S-a aflat adevărul. Ce i-a cerut Ionela Prodan fiicei sale Anamaria pe patul de spital

La scurt timp de la moartea Ionelei Prodan, oamenii au acuzat-o pe fiica ei, Anamaria, de faptul ca nu mai apare imbracata in negru in aparitiile publice!

"Nu a trecut decat doua saptamani, si fata sa a ales sa se duca la intalnirile profesionale in culori tipatoate. Traditia este alta, sa poarte doliu un an sau hai pana la pomana de 40 de zile sa se conformeze", au spus oamenii revoltati pe adresele de socializare, potrivit wowbiz.ro.

Ei insa au fost contrazisi de persoane apropiate familiei Prodan, care stiu cu adevarat cat de mult a iubit-o Anamaria pe mama sa si a stat langa cantareata pe toata perioada in care s-a luptat cu boala acasa sau pe un pat de spital!

“Ana a ingrijit-o pe Ionela Prodan pana in ultima clipa! A renuntat la viata ei pentru a fi langa mama, a hranit-o si a ingrijit-o ca pe un copil. Apoi, tot ce a tinut de inmormantare a cazut in sarcina sa, fiindca Anca, sora cea mica, era in America, iar Reghe, sotul ei, in Emirate! E adevarat ca acum nu mai poarta doliu, dar putini stiu ca in familia lor nu se respecta aceasta traditie, din contra, femeile poarta alb, in semn de puritate. Cu toate acestea, Anamaria a imbracat haine negre timp de noua zile, cat spune in Biblie! S-a temut, poate, de gura lumii”, au dezvaluit apropiatii impresarei!

Alte surse din preajma vedetei vin si cu o completare. “Anamaria Prodan a dezvaluit de ce nu poarta doliu! Pe patul de spital, cu doar putin timp inainte sa moara, doamna Ionela a luat-o de mana si i-a spus. “Mama, daca o sa mi se intample ceva, te rog sa nu te imbraci in negru. Nu imi place!”, au fost cuvintele artistei, care au impresionat-o atat de mult incat, a vrut sa le respecte indiferent de ce comenteaza carcotasii”, au povestit prietenii Anei!