S-a îndrăgostit de tatăl celei mai bune prietene şi s-a căsătorit cu el după o lună. Ce a urmat după e năucitor FOTO

Taylor Lehman a mărturisit că la început s-a simţit vinovată că se întâlneşte cu Kern, în vârstă de 54 de ani, tatăl prietenei sale Amanda, scrie kfetele.ro. Apropiaţii cuplului îi compară cu vedetele de la Hollywood, Catherine Zeta Jones şi Michael Douglas. Cei doi s-au înţeles foarte bine încă de la începutul relaţiei şi s-au mutat rapid împreună, iar apoi s-au căsătorit.

Fiica lui Kern a avut un şoc atunci când a aflat, dar acum îi susţine, conform The Sun.

"Când ne-am întâlnit prima oară, am lucrat cu fiica lui Kern, ea a fost cea mai bună prietenă a mea şi era căsătorită la acea vreme. Eu eram, de asemenea, într-o relaţie. La început am zis că mă atrage. Am fost întotdeauna atrasă de băieţii mai în vârstă. Mi se părea intereseant Kern şi am început să flirtez la bar. Amanda şi cu mine am fost prieteni timp de un an înainte de a fi cu tatăl ei, aşa că am avut o mulţime de vinovăţie şi m-am simţit prost la început. Dar cu timpul am trecut peste asta. Ştie că voi fi mereu acolo pentru ea în viaţa şi problemele ei. La început părinţii mei erau îngrijoraţi, mama mea a fost supărată că era tatăl Amandei este iubitul meu, dar ei ştiu că am întotdeauna am fost atrasă de bărbaţii în vârstă", a declarat tânăra.