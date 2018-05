S-a săturat, nimeni nu se aştepta să plece! Discuţie finală cu Gigi Becali la palat pentru rezilierea contractului cu FCSB

În momentul în care Valerică Găman a semnat în această iarnă cu FCSB, Gigi Becali a declarat că în sfârşit la echipa sa a fost transferat un fundaş central de mare valoare. Patronul vicecampionilor era convins că roş-albaştrii au adus un apărător care o să marcheze multe goluri din fazele fixe deoarece jucătorul oltean este un fotbalist bun în jocul aerian. “Găman, pe lângă faptul că are o siguranţă în apărare, are experienţă. Plus că mie îmi plac fundaşii care marchează goluri. Cu Steaua, mie mi-a dat gol în minutul 92. De şapte ani alerg după el şi în sfârşit am reuşit să îl aduc la Steaua”, a comentat Gigi Becali la momentul respectiv.

Însă Valerică Găman nu s-a acomodat până acum la FCSB şi nu a reuşit să îşi câştige un loc de titular în centrul apărării roş-albaştrilor. Astfel, după ce în ultima perioadă a fost folosit de Nicolae Dică doar în meciurile cu CFR Cluj în primul “11”, iar la Iaşi din nou nu a jucat, lui Găman i-a ajuns cuţitul la os. Ultima decizie pe care antrenorul vicecampionilor a luat-o în legătură cu situaţia sa l-a convins şi pe Găman că locul său nu este la FCSB.

Fostul fundaş central al Universităţii Craiova nu a prins lotul de 18 nici pentru meciul din Bănie împotriva formaţiei lui Devis Mangia. FANATIK.RO a aflat că internaţionalul român doreşte ca după ce FCSB se va întoarce de la Craiova să meargă şi să discute la palat cu Gigi Becali rezilierea contractului. În iarnă Valerică Găman a semnat cu formaţia “roş-albastră” un angajament pe o perioadă de doi ani, iar acum, după mai puţin de 6 luni, vrea să întrerupă colaborarea!