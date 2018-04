Salariile medicilor au crescut până la 20.000 de lei lunar. Cifre concrete, în premieră

Salariile tuturor medicilor, precum şi salariile unor asistenţi medicali au crescut considerabil, scrie zdi.ro. Spitalele ieşene au pu­blicat salariile angajaţilor din subordine, după creşterea salarială intrată în vigoare de la 1 martie 2018, dar plătită în ultimele zile.

Au fost analizate veniturile personalului care lucrează la două unităţi relevante pentru judeţul Iaşi: Spitalul „Sfântul Spiridon" Iaşi şi la Spitalul Municipal Paşcani.

„Salariul de bază al unui medic în lu­nile ianuarie - februarie era undeva la 6.000 de lei şi a crescut la 16.000 de lei. Venitul unui medic, aici vorbesc şi de sporuri, şi de orele de gardă, în lunile menţionate se învârtea între 7.000 şi 10.000 de lei. Acum, veniturile se învârt undeva între 14.000 şi 20.000 de lei, depinde de specialitate. Media lor este pe la 14.000-15.000 de lei. Clar, salariile medicilor au crescut", a punctat Iulian Cozianu, liderul local al Federaţiei „Sa­nitas".

La Spitalul „Sfântul Spiridon", cel mai mare spital din Moldova, salariile de bază ale angajaţilor după majorare variază între 1.900 de lei şi 20.237 de lei.

În comparaţie, în septembrie 2017, salariile variau între 1.556 de lei şi 5.616 de lei.

Astfel, în prezent, un muncitor necalificat are salariul de bază peste 1.900 de lei; un registrator medical are salariul de bază între 1.992 de lei şi 2.787 de lei, conform gradaţiei; un liftier, peste 2.100 de lei; un magaziner, peste 2.500 de lei; îngrijitoarele au salariul de bază cuprins între 1.693 de lei şi 2.275 de lei, în func­ţie de studiile urmate; inginerii specialişti pentru întreţinere aparatură medicală au salariul de bază cuprins între 4.189 şi 4.400 de lei; infirmierele au salariul de bază cuprins între 1.972 şi 2.310 lei, în funcţie de vechimea în muncă şi studiile urmate; ghipsarii, între 2.427 şi 2.787 de lei; fiziokinetotera­peuţii, între 3.104 şi 3.854 de lei; farmaciştii au salariul de bază cuprins între 3.294 şi 6.883 de lei, în funcţie de gradaţie; salariul de bază al economiştilor pleacă de la 2.608 de lei şi ajunge la 5.265 de lei; cele ale chimiştilor sunt cuprinse între 4.205 şi 4.589 de lei; salariul de bază al brancardierilor variază între1.733 de lei şi 2.275 de lei; cel al biologilor variază între 4.003 şi 7.747 de lei, în funcţie de gradul pe care l-au obţinut şi de secţia în care lucrează; salariul de bază al autopsierilor variază între 4.449 şi 4.865 de lei; cel al asistentelor sociale variază între 3.294 şi 4.368 de lei; salariul de bază al asistenţilor medicali variază între 3.860 şi 5.279 de lei, în funcţie de studiile absolvite şi de secţia în care lucrează.

Salariul de bază al medicilor variază între 5.700 şi 20.237 de lei. Astfel, medici rezidenţi în anul I au salariul de bază de 5.700 de lei, un medic rezident anul al II-lea - 6.100 de lei, un rezident anul al III-lea - 6.700 de lei.

Medici specialişti au salariile de bază cuprinse între 9.900 de lei şi 12.330 de lei, iar medicii primari, cadre didactice la UMF, au salariile de bază cuprinse între 14.816 şi 20.237 de lei, în funcţie de specialitatea în care lucrează. Cu salariul de bază cel mai mare este încadrat la Spitalul „Sfântul Spiridon" medicul şef al serviciului de anatomie patologică, dr. Ciobanu Apostol Delia Gabriela.

Cum erau anul trecut?

În comparaţie, în septembrie 2017, medicii rezidenţi de anul I aveau salariul de bază de 2.105 de lei, rezidenţii de anul II - 2.361 de lei, rezidenţii de anul III - 2.635 de lei. Medicii specialişti aveau salariile de bază cuprinse între 2.000 şi 4.222 de lei, iar medicii primari, cadre didactice UMF, aveau salariile de bază cuprinse între 2.808 şi 5.987 de lei.

La acea dată, asistenţii medicali aveau salariile de bază cuprinse între 2.058 de lei şi 3.272 de lei.

„Este o realitate că salariile medicilor şi ale asistenţilor medicali au crescut. Sunt alte categorii de personal care au pierdut prin redu­cerea sporurilor, şi aici mă refer la brancardieri, infirmiere, îngrijitoare, personal TESA. Eu, managerul spitalului, pot să fac următorul lucru pentru aceste categorii, dar nu am resursa financiară: din veniturile proprii ale spitalului, în jur de 2.200.000 de lei din care eu cumpăram aparatură, aş putea încerca să asigur nişte bani, acolo unde s-au redus salariile. Asta ar însemna să nu mai cumpăr nimic pentru spital. Deja am tras din aceste venituri proprii 600.000 de lei ca să nu scad salariile la unii angajaţi. Dar să admitem că toată suma din venituri proprii aş trece-o pentru salarii: ne-ar ajunge cam trei luni, după care iar ar apărea disfuncţio­nalităţi", a explicat managerul Ioan Bâr­liba.

Potrivit directorului, scăderile veniturilor angajaţilor din subordine au apărut din cauza plafonării sporurilor la 30% din salariile de bază, în cazul celui mai mare spital din Moldova chiar la 24%.

Salariile de la Paşcani

La Spitalul Municipal Paşcani, salariile de bază ale angajaţilor după majorarea din martie 2018 variază între 1.900 şi 18.405 lei. Cel mai mare salariu de bază îi revine, în acest caz, chiar managerului unităţii medicale, dr. Costică Pânzaru.

Salariul de bază al asistenţilor medicali de aici variază între 2.573 şi 5.703 lei; cel al infirmierilor, între 2.045 şi 2.310 de lei; al îngrijitoarelor, între 1.900 şi 2.117 lei; al brancardierilor, între 1.965 şi 2.275 de lei; al farmaciştilor, între 5.000 şi 7.391 de lei. Un medic rezident al IV are salariul de bază de 3.640 de lei, iar un rezident anul V - 7.848 de lei.

Salariul de bază al medicilor specialişti variază între 5.000 şi 12.029 de lei; al medicilor primari, între 6.334 şi 15.567 de lei. Medicii şefi de secţie au salariile de bază cuprinse între 13.814 şi 17.442 de lei. În comparaţie, în septembrie 2017, la Spitalul Municipal Paşcani, salariile de bază ale angajaţilor variau între 1.450 şi 9.318 lei, un medic primar fiind încadrat, de exemplu, cu 5.616 lei.

Conform conducerii „Sanitas" Iaşi, cu toate că salariile le-au crescut, medicii sunt nemulţumiţi de plafonarea sporu­rilor la 30% din nivelul de salarizare întrucât aceasta duce la inechităţi între spitale.

„Ideea plafonării sporului la 30% a dus la următoarea situaţie: sunt unităţi care, pentru că autoritatea locală în subordinea căreia se afla i-a permis un plafon de sporuri mai mare, alocă sporuri până la 38-40%, spre deosebire de CJ Iaşi, de pildă, care are mai multe spitale în subordine, care a dat cât de mult a putut, dar cu toate astea a fost insuficient. Au fost situaţii în care orele de gardă au fost efectiv tăiate sau li s-a plătit angajaţilor 70 de lei pentru 48 de ore de sâmbătă şi duminică. Plafonarea face ca un spital de rang inferior, pe algoritm că primăria îi permite procent de sporuri, va putea acorda totul la maxim, iar spitalul va trimite pacienţii către centru universitar. Marea problemă aici este. Spitalul de la Moineşti va avea spor de 100% pe orele de sâmbătă - duminică, dar va pune pacientul în salvare cu direcţia Iaşi, Spitalul «Sfântul Spiridon», Spitalul de Neuro­chirurgie sau Spitalul de Copii", a conchis Iulian Cozianu, liderul „Sa­nitas" Iaşi.