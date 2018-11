Salariile oferite acum cofetarilor: de la 2.600 de lei la 3.000 de lei "în mână"

O patiserie din centrul Bucureştiului angajează cofetar pe salarii cuprinse între 2.600 de lei şi 3.000 de lei net lunar, în funcţie de experienţă şi calificare.

Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin un an experienţă în domeniu. Candidatul selectat pe acest post va lucra opt ore pe zi, cinci zile lucrătoare pe săptămână, va avea masa de prânz asigurată de angajator şi concediu de 21 de zile pe an.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi consultat la acest link.