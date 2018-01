Salariu de dezvoltator aplicaţii pentru Android: 1.600 de euro - 2.000 de euro net lunar

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare în domeniul IT, cel puţin doi ani experienţă, a mai lucrat cu Agile sau cu sisteme similare, are abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Are, de asemenea, cunoştinţe de Java, Android SDK, cunoştinţe despre baze de date relaţionale şi programare OOP, experienţă cu API-uri JSON, HTTP, XML, cunoştinţe de grafică şi layouts pe Android, cunoştinţe de arhitectură Android (application lifecycle, services, layout-uri).

În ce constă munca:

dezvoltare de aplicaţii pentru Android;

implicarea în fazele de proiectare ale produsului software;

testarea aplicaţiilor (cazuri limită, usability, robusteţe);

bug fixing, dezvoltări de feature-uri noi la aplicaţii existente;

colaborarea activă cu echipele interne/externe implicate în proiecte;

pregătirea lansărilor.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Telcor livrează aplicaţii mobile, soluţii de plată prin SMS, campanii SMS la soluţii de mobile marketing şi suport pentru integrarea canalelor on-line/SMS/callcenter în cadrul campaniilor promoţionale.