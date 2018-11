Salata de boeuf. Cea mai bună reţetă pentru masa de Crăciun sau de Revelion

Salata de boeuf

Mod de preparare Salata de boeuf

Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.

Se curata si se spala legumele si zarzavatul si se pun la fiert.

Dupa fierbere, cartofii, morcovii, patrunjelul si telina se taie in cubulete.

Se pune totul intr-un castron, se adauga castraveciorii taiati, gogosarul taiat si mazarea. Se sareaza, se adauga o parte de maioneza si o lingura de mustar si se amesteca bine. Amestecul se pune pe un platou luand forma acestuia si se niveleaza suprafetele.

Restul de maioneza se intinde cu un cutit lat in strat uniform pe toate suprafetele exterioare.

Se garniseste cu masline, cu frunze de patrunjel verde, feliute de gogosar.

Se pastreaza la frigider si se manaca a 2 a zi. Pofta buna !

