Salvamontist bătut cu sălbăticie în bar VIDEO

Un tanar de 34 de ani din Borsa a fost bătut într-un local din oraş sub privirile prietenilor. Bărbatul a fost lovit de un individ Ilie Gherlan, cunoscut sub porecla de "Colţ Alb".

"Striga in gura mare ca eu as fi spus nu stiu ce despre el. Eu nu am fost implicat in viata mea in niciun scandal. Acum sunt la Urgenta la Spitalul din Borsa. Am cerut si ajutorul politiei, care a venit aici", a povestit tânărul bătut, potrivit vasiledale.ro.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus. Bărbatul a rămas internat sub supraveghere medicală.