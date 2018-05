Şapte motive să faci sex în fiecare zi

Activitatea intima influenteaza pozitiv bunul mers al lucrurilor intr-o relatie. Iata si alte argumente care ar trebui sa te determine sa faci mai des amor:

E sanatate curata

Sexul regulat intareste sistemul imunitar. Organismul produce mai multa imunoglobulina A, unul dintre anticorpii care joaca un rol esential in functionarea sistemului imunitar. Vei raci mai rar, iar atunci cand ti se va intampla, trateaza-te tot cu... dragoste.

Imbunatateste starea emotionala

Serotinina si oxitocina, hormonii fericirii obtinuti in urma relatiilor intime, ajuta la starea de buna dispozitie si deci, imbunatatesc sanatatea emotionala. Mai mult, tot acesti hormoni te ajuta sa scapi si de stres.

Traiesti mai mult

Sexul intinereste si te ajuta sa amani cat mai mult problemele legate de inaintarea in varsta. Are efecte pozitive asupra tuturor organelor interne, prelungind speranta de viata.

Slabesti

Sexul arde, in medie 4,2 calorii pe minut in cazul barbatilor si 3,1 calorii pe minut in cazul femeilor. Cu alte cuvinte, Jumatate de ora de placere te poate scapa de 100 de calorii. Asadar, daca nu ai chef de iesit la jogging, atunci poate ai chef de o partida de amor...

Iti sporeste increderea de sine

Atat in cazul barbatilor, cat si in cel al femeilor, orgasmul sporeste increderea de sine si, fara sa-ti dai seama, cei din jurul tau te vor considera o alta persoana.

Calmeaza durerile

Scuza cu "azi, nu, fiindca ma doare capul" nu mai tine. Cercetatorii au demonstrat faptul ca o partida de amor e mai buna decat orice alt antinevralgic cand vine vorba despre tratarea durerilor de cap. Orgasmul poate bloca durerea, prin intermediul unui hormon eliberat in timpul sexului.

Imbunatateste somnul

In timpul sexului, corpul produce domamina, o substanta care scade nivelul cortizonului, hormonul stresului, din organism. Iar mai putin stres inseamna mai multa odihna noaptea.