Sarcină: Greşeli pe care le fac femeile când vor să rămâna însărcinate

Pare simplu sa ramai insarcinata, dar in realitate nu e chiar asa. Sunt femei care, fara sa aiba vreo problema medicala, pur si simplu nu pot ajunge la sarcina mult visata. In disperare de cauza, ele fac lucruri care in loc sa le aduca sarcina, le tin departe de ea. Iata cateva sfaturi de care femeile ar trebui sa tina cont atunci cand vor sa ramana insarcinate.