Sare Epsom. 10 utilizări geniale. Nu te-ai fi gândit la punctul 4

Sarea Epsom este sulfat mineral de magneziu, care are proprietati sedative. Cand sulfatul de magneziu este absorbit prin piele, el linisteste sistemul nervos, reduce inflamatiile, relaxeaza muschii, are proprietati emoliente si exfoliante.

Iata 10 utilizari geniale pe care le are miraculoasa sare Epsom.

Baie relaxanta

Pune doua cesti de sare Epsom in cada si adauga apa calda pentru o baie relaxanta.

Baie la picioare

Adauga o jumatate de ceasca de sare Epsom intr-un lighean cu apa calda si scufunda-ti picioarele. Vei uita de inflamatii, de dureri, de mirosurile neplacute si de pielea moarta. Poti incerca si un masaj exfoliant cu sare Epsom si menta.

Cicatrizant

Adauga doua cesti de sare Epsom in cada cu apa calda si vei reduce inflamatiile, iar ranile se vor vindeca mai repede.

Indeparteaza aschiile intrate pe sub piele

Daca ti-a intrat pe sub piele o aschie, o poti scoate usor daca scufunzi in apa amestecata cu sarea Epsom zona in cauza. Aschia va iesi imediat la suprafata.

