Scandal în urma emisiunii "Chefi la cuţite". MAPN acuză un concurent de minciună

Mikloș Tolnai i-a impresionat pe cei trei juraţi de la "Chefi la cuţite" atât cu preparatul său, cât şi cu povestea sa. Bărbatul susţinea că până să devină bucătar a lucrat în cadrul Armatei Române, fiind prezent la misiuni din Afghanistan, Bagdad, sau Iraq.

"Prima zi pe care am petrecut-o în afara unității militare a fost aproape ca un film. A fost cel mai șocant lucru pe care l-am trăit. Când participi la luptă nu mai există mamă, tată, există doar niște ordine pe care trebuie să le execuți.".

După un accident crunt care i-a pus viața în pericol, fostul militar s-ar fi ales doar cu o pensie în valoare de 360 de lei.

"Recuperarea psihică se face cel mai greu. Asta m-a durut cel mai mult, că eram neputincios. Acum, am o pensie de veteran de 360 lei. Toate coastele mele sunt lipite de coloana vertebrală cu plăcuțe și am o pensie de 360 lei. Atât costă viața unui militar. Plus o strângere de mână și o scrisoare din partea ministrului Apărării", a mai povestit concuretul celor trei juraţi de la Chefi la cuţite.

Povestea sa a fost însă contrazisă de Ministerul Apărării, care susține că bărbatul nu a fost militar în cadrul Armatei Române.

"Miklos Tolnai nu figurează în evidenţele structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, nici în calitate de militar activ şi nici în calitate de militar în rezervă sau retragere.

În acest sens, precizăm că, neavând calitatea de militar activ, nu putea să participe independent sau în cadrul unor structuri constituite ale Armatei României la misiuni în teatrele de operaţii.

De asemenea, militarii răniţi pe timpul unor acţiuni militare beneficiază de prevederile OUG 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare, care acordă compensaţii financiare ( situația cu toate drepturile militarilor răniți poate fi studiată la adresa: http://dcvp.mapn.ro/pages/view/119 ), precum şi rămânerea în activitate, la cerere, în structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv pentru militarii cu gradul I de invaliditate", se arată într-un comunicat de presă trimis de MAPN.