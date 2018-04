SCANDALOS. Drogată, violată şi lăsată însărcinată la 14 ani de agresori: "Poliţia a dat vina pe mine!"

Sammy Woodhouse, una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale din Rotherham, Marea Britanie, acuza politia si serviciile sociale ca, desi stiau de aceste cazuri, nu au luat nicio masura pentru a opri iadul prin care au trecut peste 1.400 de copii.

Femeia sustine ca politia a invinuit-o pe ea pentru traumele suferite, potrivit The Mirror.

Sammy Woodhouse a marturisit ca la varsta de 14 ani s-a indragostit de un barbat cu zece nai mai in varsta, care, ulterior, s-a dovedit a fi un pedofil periculos. Sammy a reusit sa treaca peste traumele indurate, scriind o carte in care a dezvaluit tot ce a patit, dupa ce a devenit victima gruparii care se ocupa si cu traficul de persoane.

"Am fost batuta, drogata si abuzata sexual de nenumarate ori. Am fost amenintata cu moartea si obligata sa intretin relatii sexuale cu alte fete care se aflau in aceeasi situatie ca si mine. La 14 ani am ramas insarcinata cu liderul gruparii, iar vestea i-a devastat pe parintii mei. Cand am reusit sa scap, politia si serviciile sociale nu au facut nimic pentru mine, nu m-au ajutat cu nimic. Sunt sigura ca stiau ce se intampla in Rotherham", sustine femeia.

Victima a mai marturisit ca, dupa ce a scapat de abzuatori, a incercat sa se sinucida, aruncandu-se in fata autobuzului. Salvarea sa a venit din partea copilului rezultat in urma violurilor indurate.