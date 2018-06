Scapă de grăsimea din organism! Amestecă aceste doua ingrediente şi consumă băutura magică de trei ori pe zi

Pentru a-ti detoxifia organismul si pentru a scapa de grasimea nedorita ai nevoie de un kilograme de lamai si 400 de grame de telina.

Tot ce trebuie sa faci este sa treci prin razatoare cele 400 de grame de telina si mai apoi sa adaugi doi litri cu apa. Adauga si coaja de lamaie, dupa care pune pe foc amestecul timp de 20 de minute.

Ulterior, lasa-l la racit pentru cinci sase ore, dupa care stoarce lamaile si adauga-le in amestecul preparat. Strecoara mai apoi sucul obtinut si depoziteaza-l intr-o sticla de sticla, pentru a-si pastra proprietatile.

Telina si lamaia sunt un duo perfect cand vine vorba de stimularea digestiei si arderea depozitelor de grasimi. In plus, bautura preparata din aceste doua ingrediente naturale mentine buna functionare a stomacului, dupa consumul de alimente care irita tractul digestiv.

De asemenea, pentru a topi rapid grasimea din organism poti adauga, de asemenea, cateva lingurite de scortisoara, care este recunoscuta pentru proprietatile antioxidante pe care le are.

Acest suc trebuie consumat in doza de 250 ml, de trei ori pe zi. In cazul in care consideri ca este prea puternic, il poti dilua cu apa.