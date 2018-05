Scapa de stres! Cum sa fii mai organizat si mai putin stresat

Lipsa de organizare este ca si cum ai cara o maimuta in spate care iti aminteste ca ai o problema nerezolvata de fiecare data cand intri in casa. Vestea buna este ca este usor sa te organizezi si, mai presus decat orice, este o modalitate simpla de reducere a stresului si de imbunatatire a vietii.

Cum sa fii mai organizat. Dezorganizarea genereaza stres Stii cat de rau te simti cand esti pe cale sa intarzii la o intalnire importanta sau cand trebuie sa mergi iei copiii de la scoala si nu-ti gasesti cheile. Gandeste-te de cate ori n-ai primit notificare ca nu ti-ai platit factura pentru ca sa realizezi ca statea ingropata in hartiile de pe birou si ca pur si simplu ai uitat s-o achiti. Si unde este agenda in care ti-ai trecut zilele de nastere ale prietenilor sau programul pentru sala?

Sa traiesti in dezordine inseamna sa lasi haosul sa te insoteasca, iar acest lucru te impiedica sa te bucuri cu adevarat de viata. „Dezorganizarea genereaza stres pentru ca reflecta ca exista angajamente in viata ta carora nu le poti face fata", spune Lorie Marrero, organizator profesional si om de afaceri. Potrivit lui Morrero, neoranduiala din casa cauzeaza stres pentru ca suprasolicita creierul, creeaza conflicte si te seaca de energie. Cum sa fii mai organizat.

Dezordinea suprasolicita creierului Cand ai pe cap o multime de lucruri de care trebuie sa-ti amintesti precum intalniri, unde ti-ai lasat cheile, ce trebuie sa cumperi, termene limite la munca si multe altele, memoria ta pe termen scurt este data peste cap, ceea ce creste stresul si anxietatea. In acest caz, nu mai ai rezerva mentala pentru a te gandi la lucrurile placute, precum cina romantica pe care voiai s-o pregatesti pentru partenerul/a de viata, nota maxima pe care fiul/fiica ta a obtinut-o sau alte de acest gen care te fac fericit.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.