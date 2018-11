SCHIMBARE cu impact KARMIC din 6 noiembrie 2018: Nodul Nord se mută în RAC pentru următorii 2 ANI! Unde ai Nodul Nord pe harta natală?

Fata de alte planete, Nodurile Lunare au nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu zodiacal complet si se misca in sens invers in zodiac (de aceea ele sunt conectate cu karma noastra si cu vietile trecute). Asta inseamna ca Nodul Nord se va muta din Leu (unde a fost 2017-2018) in Rac, iar Nodul Sud se va muta din Varsator in Capricorn. Aceasta combinatie a mai fost ultima oara in anii 2000-2001 !

Nodurile Lunare sunt puncte matematice care, conform astrologiei, releva soarta, destinul, karma, mostenirea spirituala, ce avem din arborele genealogic, vieti anterioare in horoscopul nostru. De unde vii ? Incotro te indrepti si de ce ? Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina.

Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).

Nodurile Lunii reprezinta karma vremurilor prezente si aduc cu ele eclipsele. Fiecare persoana are Nodurile Lunare in anumite semne zodiacale la nastere iar asta spune foarte mult despre karma si destinul sau.

Tu unde ai Nodurile Lunare in harta natala si ce inseamna pentru soarta ta? Ce provocari intampini si ce ai de invatat? Gasesti mai jos in articol raspunsul!

Nodul Sud reprezinta insasi karma, "bagajul", adica rezultatul tuturor actiunilor facute in trecut mai mult sau mai putin inspirate, iar Nodul Nord este oportunitatea pe care o primim in aceasta viata de a schimba aceasta karma. Unul din scopurile venirii pe lume este sa rezolvam o buna parte din karma din "valiza" cu care venim, transformand-o in dharma (karma buna, prin fapte bune, actiuni din iubire spre noi si spre altii).

Sa fim atenti! Nu inseamna ca negam tot ce avem din trecut si fugim sa cautam tot ce este relevat de Nodul Sud adica viitorul. Un destin implinit si echilibrat este SA FOLOSIM LECTIA VIETILOR SI EXPERIENTELOR ANTERIOARE PENTRU A IMPLINI MENIREA VIETII ACTUALE !!!

RACUL, noua pozitie a Nodului Nord, reprezinta caminul nostru, radacinile noastre, traditiile noastre, ceea ce ne face sa ne simtim in siguranta, protejati, hraniti, ingrijiti. Racul este simbolul MAMEI si a CEEA CE NE HRANESTE.

CAPRICORNUL reprezinta societatea, spre ce aspiram, cariera, statutul, reputatia. Capricornul este simbolul TATALUI sau a AUTORITATII.

Intrucat Nodul Sud conectat cu trecutul este in Capricorn, iar Nodul Nord al propriei vointe si sansei de a imbunatati karma este in Rac, lectia noastra este sa ne indreptam karma relationata cu Capricornul – autoritatea, cariera, ambitia, reputatia si statutul – prin energia Racului – confort, siguranta, construirea unui camin, orice inseamna asta pentru fiecare in parte.

Lectia noastra colectiva pentru urmatorii 2 ani cat Nodurile Lunare sunt in aceste doua zodii este sa gasim un echilibru mai mult intre munca si restul vietii .

Sub Nodul Nord in Rac, oamenii vor incepe sa se simta atrasi de vibratia corespunzatoare gandirii : "nu mai am chef de sclavie, m-am saturat de tot ce inseamna aceasta societate cu pretentiile ei si lipsa mea de libertate ca sa imi traiesc viata mai liber si cu bucurie, vreau un camin confortabil, sigur, vreau sa ma simt ca acasa, vreau sa imi hranesc sufletul si familia, sa cultiv pamant, vreau sa imi onorez iubirea de sine. Nu mai vreau sa slugaresc asa de mult si sa uit de mine."

Asa se naste noua cale a umanitatii care sa manifeste o realitate superioara si validata emotional. Muncim, dorim cariera si succes, dar nu in detrimentul pierderii totale a contactului cu inima, mama, caminul, pamantul, sufletul.

Nodul Nord a fost in Leu intre 2017-2018 si asta a fost despre a ne deschide inimile, a trai in inima, a ne exprima curajos si autentic ca sa construim o comunitate autentica.

Cu Nodul Nord in Rac de acum pana in 2020, vom beneficia colectiv cu totii pentru ca vom initia emotiile frumoase ale sufletului, grija, compasiunea, caminul, dedicarea pentru casa, familie, starea de bine, de vindecare profunda a relatiei cu mama, dezvoltarea sentimentului matern si de maternare.

SUCCESUL nu inseamna cifre si numere, inseamna iubire, sanatate, starea de a fi multumit cu tine, cu corpul tau asa cum e, cu viata ta asa cum este ea, inseamna o lume frumoasa in care sa avem incredere ca suntem in siguranta.

Vom avea de invatat cum sa cream o noua structura sociala care sa onoreze femininul, mama si tatal, nu una bazata pe dominare ierarhica si ignorare a radacinilor, familiei, sufletului, doar pentru a atinge obiective reci, pragmatice, matematice.

Ce sunt, mai exact, Nodurile Lunare?

Nodurile Lunii sunt mai degraba puncte matematice decat planete. Ele martieeaza locul unde traiectoria Lunii in jurul Pamantului se intersecteaza cu traiectoria aparenta a Soarelui. Intrucat aceste doua cercuri simbolice sunt inclinate una spre alta cu aproximativ 5 grade, avand un centru comun Pamantul, ele se intalnesc in doua puncte aflate in opozitie totala.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO