Schimbare RADICALĂ pe FACEBOOK. Presa internaţională este ÎNGRIJORATĂ

New York Times comenteaza ca era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul utilizatorilor, continutului media si de a da o atentie mai mare continutului publicat de prieteni si familie.

Potrivit NY Times, masura Facebook ar putea fi o incercare a acestei platforme de a se indeparta de controversele politice, dupa ce a fost acuzata ca a permis diseminarea de continut, inclusiv de provenienta ruseasca, ce a dus la tensiuni profunde pe scena politica, mai ales in SUA.

Schimbare importantă pe Facebook. Ce anunţă Mark Zuckerberg

The Verge arata ca, desi e tentant sa credem ca acestea au drept scop sa limiteze raspandirea falsurilor si a propagandei, stirile false se raspandesc, adesea, in mod viral tocmai din cauza implicarii mari pe care o au subiectele mari in randul comunitatilor cu opinii foarte puternice pe o tema sau alta. Aceasta masura ar putea sa intareasca "bulele" Facebook, decat sa le slabeasca.

The Guardian aminteste de testele facute de Facebook in octombrie 2017, in mai multe tari, unde "continutul public" a fost eliminat din news feed-ul clasic si introdus intr-un tab separat. Masura a starnit proteste vehemente din partea editorilor din acele tari, determinand compania sa declare ca a fost vorba doar de teste, nu de actiuni permanente.