Un CICLON loveşte România săptămâna viitoare. Ninsorile abundente ar putea închide şcolile

Valul de aer polar care a pus stăpânire pe România a adus prima ninsoare, în Bucureşti, dar şi în sudul, centrul şi estul ţării, iar săptămâna viitoare un ciclon amplifică problemele la început de sezon rece.

Temperaturile sunt şi cu 10 grade mai scăzute decât ar fi normal, însă senzaţia de frig este amplificată de vântul care bate cu putere. Lucrurile nu se vor schimba în bine prea curând. Dimpotrivă!

Fie că vorbim despre o fulguială timidă, cum a fost cea din Bucureşti, sau de o ninsoare serioasă ca la Iaşi, jumătate de ţară a asistat vineri şi sâmbătă noapte la prima manifestare a iernii.

În plus, angajaţii Metrorex anunţă că vor intra în grevă generală pe perioadă nedeterminată, de miercuri, 21 noiembrie, între orele 4.00 şi 16.00. Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de salarii, dar şi de lipsa de fonduri pentru piese de schimb şi mentenanţă, de lipsa forţei de muncă, de prostul management al Metrorex. Joi dimineaţă, sindicaliştii au făcut o grevă de avertisment de două ore.

În aceste condiţii, şcolile s-ar putea închide punctual acolo unde este cazul, conform prevederilor legale.

"In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climatice si de specificul zonei si al scolii, inspectoratele scolare judetene si/sau Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pot aproba, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar.

Acestea se pot aproba numai in masura in care se asigura parcurgerea integrala a programelor scolare. In cazurile de fata, orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de invatamant, cu aprobarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv ISMB", este precizarea făcută an de an de Ministerul Educatiei.

Structura anului școlar 2018-2o19 cuprinde:

semestrul I, în perioada: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019;

semestrul al II-lea, în perioada: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019.

Vacanţele școlare ale elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel în 2018 și 2019:

vacanţa de iarnă, în perioada: 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019;

vacanţă intersemestrială, în perioada: 2 - 10 februarie 2019;

vacanţa de primăvară, în perioada: 20 aprilie - 5 mai 2019;

vacanţa de vară, în perioada: 15 iunie - 15 septembrie 2019.

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de o vacanţă școlară în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

Programul național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, anunță Ministerul Educației.