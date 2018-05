Se adoptă Convenţia dintre România şi Spania prin care se va elimina dubla impunere de impozit pe venit

Cotele de impozit pentru veniturile care se impun prin stopaj la sursa (veniturile sub forma de dividende, dobanzi si redevente) sunt de 5% pentru dividende si de 3% pentru dobanzi si redevente.



Masura are ca scop promovarea si stimularea investitiilor si a finantarii dintre cele doua tari. Legislatia spaniola nu prevede un impozit cu retinere la sursa in cazul dobanzilor, prin urmare in Protocolul anexa exista o prevedere prin care cota de impozit de 3% va fi redusa la zero, pana cand Spania introduce un astfel de impozit in legislatia interna.



Sunt scutite reciproc de impozit:



- dividendele obtinute de o societate rezidenta intr-un stat contractant si care detine pentru mai mult de un an, direct sau indirect, cel putin 10% din capitalul societatii platitoare de dividende;



- dividendele obtinute de o schema de pensii rezidenta a unui stat contractant. Partile au inclus o clauza antiabuz in sensul ca acest instrument juridic nu creeaza oportunitati privind neimpozitarea sau impozitarea mai redusa ca urmare a evaziunii fiscale sau a evitarii platii impozitelor, inclusiv prin aranjamente financiare care au ca scop obtinerea beneficiilor din conventie in avantajul rezidentilor unor state terte.



Prin noua conventie se reglementeaza si impozitarea veniturilor sub forma de salarii si pensii, a veniturilor obtinute de studenti, practicanti, artisti si sportivi, precum si a veniturilor obtinute din valorificarea capitalului.