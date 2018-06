Se aleg cu inima zdrobită. Aceste 3 zodii se despart de partener vara aceasta

Fecioara

Realizezi ca ai facut o serie de greseli fata de partener, insa nu prea vrei sa iti recunosti vina. Exista multa tensiune intre voi, iar relatia nu mai functioneaza ca la inceput. Totusi, ai vrea ca partenerul sa fie cel care preia initiativa separarii. O va face la un moment dat si te vei simti usurata, chiar daca va fi dureros. Despartirea va avea loc intr-o zi de mare sarbatoare, poate fi 6 august sau 15 august. In ciuda disconfortului creat, iti vei reveni destul de rapid.

Leu

Esti convinsa ca nimic in viata nu poate sa te doboare, dar in realitate chiar si pe tine te rapune o simpla cearta in cuplu. Intelegi faptul ca relatia cu partenerul de viata nu mai corespunde standardelor tale, asa ca decizi sa o apuci pe alt drum. Nu iti este usor deloc, insa esti convinsa ca numai tu trebuie sa decizi asupra viitorului tau sentimental, ca numai asa vei avea liniste. Inchizi un capitol ca sa incepi un altul nou.

Varsator

Relatia se va incheia abrupt, dupa o cearta zdravana care se lasa cu jigniri urate. E o despartire dureroasa, care iti va lasa un gust amar si niste rani adanci. Te vei imbolnavi pur si simplu de la atata suferinta, te vei simti vlaguita, lipsita de orice putere. Vor curge lacrimi multe, insa vei fi hotarata sa nu mai faci niciun fel de compromis. Intr-un final vei realiza ca e mult mai bine asa si te vei bucura de libertatea recapatata.