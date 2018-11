Se cere REVOCAREA lui Tudorel Toader: A început un adevărat asediu la temelia statului de drept. Acţionează la comandă politică

"Întemeiem solicitarea noastră pe Legea nr. 1/2011 a educației naționale actualizată, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2011, consolidată cu modificările și completările ulterioare, articolul 212, alineatul (2), potrivit căreia rectorul poate fi demis de către senatul universitar, în condițiile specificate prin contractul de management, precum și pe Carta universitară, respectiv articolul 50, alineatul 4: Rectorul poate fi suspendat pentru motive legate de nerespectarea contractului de management, pentru încălcarea normelor de etică academică sau pentru afectarea imaginii universității.

Preambul

Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 a fost condiționată de consolidarea statului de drept, posibilă numai prin ample reforme în justiție și asigurarea că reformele sunt ireversibile. La momentul aderării la UE, România nu realizase însă toate reformele necesare, lucru lesne de înțeles după aproape o jumătate de secol de comunism și un deceniu de reformă mimată. În ultimii 10 ani în sistemul de justiție din România s-au făcut pași mici, dar siguri către independență și consolidare. Rezultatele unei transformări adevărate se observă în timp, necesită muncă și, mai ales, desprinderea de vechile obiceiuri și automatisme nocive. După un început lent și timid, justiția a început să funcționeze la un nivel îmbucurător. Odată cu realizarea acestor progrese, în lupta dintre lege și fărădelege, reprezentanții și actorii principali ai fărădelegii au început să riposteze, acuzând abuzuri, invocând drepturile omului și condamnări la CEDO. Pentru a pune în practică șubrezirea justiției în interes propriu, nicidecum al oamenilor simpli, era nevoie de un „profesionist”.

Un profesionist al dreptului, fost judecător CCR și membru al Comisiei de la Veneția. Ajuns din funcția de Rector al Universității „Al. I. Cuza” Iași în scaunul de ministru al justiției, dl Tudorel Toader, în tandem cu un Parlament dominat de o coaliție interesată exclusiv de masacrarea justiției, a început un adevărat asediu la temelia statului de drept, în pofida și cu sfidarea tuturor semnalelor venite din partea instituțiilor europene.

Parlamentul European a luat atitudine prin organizarea mai multor reuniuni pe tema statului de drept, Comisia Europeană a criticat vehement demersurile legislative în contextul Mecanismului de cooperare și verificare (MCV), iar Comisia de la Veneția (organism al Consiliului Europei, la care am aderat în 1993!) tocmai a transmis cel mai dur raport primit vreodată de România de la Mineriada din iunie 1990 încoace. Invocând în mod insidios și manipulator anumite decizii ale CCR, necesare și clarificatoare, dl Toader a introdus, cu o hărnicie suspectă, inițiative legislative care nu au nimic de-a face cu publicul larg, ci cu o „elită selectă” de politicieni, unii aflați în faza de cercetare. Între lege și fărădelege, dl Toader a ales să apere fărădelegea.

Între victimă și infractor, a ales drepturile celui din urmă. Iar între rigurozitatea legii și senzaționalismul televizat bazat pe alegații nedovedite și trunchiate, dl Toader a ales soluția a doua, convenabilă și salvatoare pentru un grup de interese care a acaparat România în ultimii 20 de ani. Cele mai notabile „realizări” ale profesorului în drept Tudorel Toader sunt demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și, recent scandaloasa propunere de revocare a Procurorului General, Augustin Lazăr. Ne așteptăm ca dl Tudorel Toader să ignore și de data aceasta (ca în cazul demiterii șefei DNA) avizul CSM, organismul cel mai îndreptățit să se pronunțe și garantul independenței justiției. Dl. Tudorel Toader și-a făcut un obicei din a ignora instituția CSM și avizele eliberate de aceasta. Amintim că procurorul propus de dl Toader la șefia DNA, dna. Adina Florea, a primit aviz negativ. Totuși, dl Toader nu a ținut cont de acest aspect și a mers mai departe cu propunerea.

De asemenea, un număr important (peste 60%) de modificări legislative propuse de ministrul justiției au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională, ceea ce îl plasează într-o lumină extrem de nefavorabilă, mai ales în calitatea sa de fost membru al Curții Constituționale și de presupus cunoscător al Dreptului. Dacă toate acestea nu sunt elemente suficiente pentru a desprinde o idee cât se poate de clară a faptului că dl Tudorel Toader acționează politic și la comandă politică sub o pretinsă aură de profesionist tehnocrat, dorim să amintim și să ne exprimăm indignarea față de cel mai recent gest al ministrului justiției, și anume angajarea Universității „Al. I. Cuza” în toate demersurile sale în ultima vreme. Este vorba de acceptarea și oferirea unui interviu din biroul de rector al Universității, cu încălcarea normelor de etică academică. Abaterile de la Codul de etică sunt stipulate la articolul 21, literele o) și p): o) folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice; p) organizarea și desfășurarea de activități politice în Universitate, ca și folosirea numelui Universității, a resurselor umane, financiare sau materiale ale acesteia în scopuri politice partizane.

Pe lângă activitatea sa catastrofală în cadrul Executivului în ceea ce privește legile justiției, nici în materie de activitate academică dl Tudorel Toader nu se prezintă foarte bine. Este deja de notorietate cazul vicepreședintelui CSM, Codruț Olaru, care și-ar fi plagiat în totalitate teza de doctorat, coordonată de Tudorel Toader. Suspiciunile de plagiat sunt cu atât mai justificate cu cât secretariatul facultății refuză de mult timp să supună lucrarea de doctorat softului anti-plagiat și să dea publicității rezultatele. Date fiind cele de mai sus, facem un nou apel la studenți, la mediul academic din Iași și la Senatul Universității să conștientizeze daunele grave aduse imaginii și prestigiului instituției prin acceptarea la vârful ierarhiei sale a unei persoane care a compromis total ideea de drept, conduită morală și etică profesională. Prin urmare, grupul civic Reset, alături de celelalte grupuri civice semnatare, vă solicită revocarea prof. univ. dr. Toader Tudorel din funcția de rector al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După cele mai recente „fapte de arme” ale dlui Toader, simpla asociere a numelui său cu această instituție reprezintă un stigmat și o sfidare la adresa întregului corp profesoral și a noțiunii de verticalitate, integritate și … normalitate! Vă rog să vă alăturați demersului nostru și să PUNEȚI CAPĂT imposturii și servilismului!

Grupuri semnatare: #activAG Pitesti Acțiunea Civică Galați Asociația Aradul Civic Canada Save Rosia Corupția Ucide Diaspora Milano Diaspora Franța solidară cu România Geeks for Democracy Grupul civic #Insistăm Grupul Civic Madrid Grup civic CETATEAN IMPLICAT Inițiativa România One Vision : Rezist #RESET #Rezistența Rezist Berlin Rezist Budapesta Rezist Dublin Rezist Galați Rezist Lyon Rezist WMW Rezist Milano Ștafeta Steagului Uniunii Europene #Văvedem din București VeDem Just - Voci pentru Democraţie şi Justiţie", este scrisoarea transmisă de grupurile civice.