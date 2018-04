Sebastian Ghiţă: Eu sunt cel ameninţat de Florian Coldea. M-a îngrozit şi pe mine

"La mine s-a referit Florian Coldea când a ameninţat. Singurul nume pe care l-a rostit Florian Coldea a fost al meu, când a spus că nu e bine ce face Sebastian Ghiţă", a declarat omul de afaceri la RomâniaTV.

Sebastian Ghiţă s-a arătat dezamăgit de Florian Coldea, spunând că nu se aştepta să se ajungă la o rupere a relaţiilor dintre ei, în condiţiile în au fost destul de apropiaţi: "Am dormit în casă la Florian Coldea", a spus Sebastian Ghiţă. Mai mult, cei doi au făcut concedii împreună, în insule exotice, cu familiile lor.

Florian Coldea a declarat în 2017, într-una din rarele sale ieşiri publice, că Sebastian Ghiţă face greşeli.

"Cat despre cel de care ma intrebati (Sebastian Ghiţă - n.r.), consider ca este un om de afaceri care a facut lucruri nepermise si continua sa faca greseli. Fiecare este responsabil pentru propriile fapte", a spus Florian Coldea în septembrie 2017.

Sebastian Ghiţă, la România TV:

Evident ca la asa cuvinte (afirmatiile lui Florian Coldea - n.r.) ma gandesc la ce e mai rau si realitatea e ca... mai ales pentru relatia avuta - ne vizitam, mergeam in concedii, cresteau copiii impreuna - nu ma asteptam sa aud asa amenintari, spuse pe tonul asta. Practic, acel "nu va termina bine, va sfarsi tragic" sunt extrem de dure, amenintatoare.

M-a ingrozit si pe mine, am tras aer in piept. Multi inteleg azi si cred ce mi s-a itnamplt si de ce am fugit din Romania. Mie de azi o sa-mi fie frica cat traiesc sa ma intalnesc cu cineva, sa ies pe strada, sa stau in casa. Vedeti ce se discuta in toata lumea de acel caz de la Londra cu otravirea.

Sa vii intr-o societate si sa spui acele cuvinte, pe mine unul la nivel personal cred ca pe toti trebuie sa ne preocupe. E ingrozitor.

Da, mi-e frica. Nu stiu ce se poate intampla de azi. Credeam ca lucrurile se normalizeaza. Metoda asta de a pune pumnul in gura si a inchide gura e folosita ca amenintare publica, nici macar pe ascuns, ca sugestie.

A mai fost o mentiune de genul, n-am zis nimic, ca sa nu-mi fac rau, sa nu starnesc ura din partea lui si a celor care au legaturi cu el. Dar a mai avut o mentiune publica in interviu in care a zis ca Ghita a gresit si greseste in continuare. A fost amenintare explicita la adresa mea, a doua oara ma uit cu grija la ce zice.

Ma sfatuiesc cu avocatii si gasesc formula legala cu care sa ma protejez. Nimeni nu poate sa mai zica ca suspectez ceva. Lucrurile au luat-o razna.

E groaznic ce se intampla, n-am crezut ca o sa aud asa ceva. Oricum ar fi, cuvintele astea nu pot fi tolerate public intre oameni normali. Din nou zic, eu am avut o relatie personala de incredere, am dormit in casa la Coldea si dupa m-am trezit ca in timp ce stateam cu el eu eram corupt si el bun.

A incercat sa ma aresteze ca sa nu mai zic ca a distrus tara. Nu mai suporta sa ma auda pe mine si pe Ponta cum ziceam zi de zi. Istoricii or sa spuna cum a fost cu tradarile. Ma simt tradat de el, niciun om n-ar face unui prieten ce mi-a facut mie Coldea. (...)

Nu imi revin. Mi-e frica sa ma intalnesc cu oricine.

Ma tem pentru familie. Ati vazut ce au facut cu blocarea de conturi ilegal, vor sa-i faca probleme fratelui meu.

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a făcut referire, după audierea de joi în Comisia de Control al SRI, la persoane care trădează interesele ţării, dând exemplu pilda lui Iuda.