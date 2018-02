Sebastian Ghiţă: Kovesi conduce mecanismul, a fost la mine acasă. Apoi a venit acolo, la vie. Au văzut-o chelnerii, lăutarii

Fostul deputat Sebastian Ghiţă vine cu noi dezvăluiri şi susţine că Laura Codruţa Kovesi a fost la el acasă, la Ploieşti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lansează însă şi un atac dur la adresa şefei DNA, despre care spune că a ajuns "o nemernică, o ucigaşă".

"Nu am fost în situaţia de a-mi fi frică. Până în 2014 am avut relaţii normale, Kovesi părea normală la cap. Consideram că e o relaţie de prietenie. A devenit o nemernică, o ucigaşă. Sunt dezamăgit cât de naiv şi tăntălău am fost.

A venit la mine acasă. Kovesi a fost la mine acasă, în Ploieşti. Apoi a venit acolo, la vie. Au văzut-o chelnerii, lăutarii. Numai cine nu vrea să vadă nu vede.

Sunt indignat că un om cu o demnitate şi p funcţie atât de mare poate să distrugă o instituţie. Nu mai ştiu..a fost o onomastică, un eveniment privat. Au fost şi alte persoane, nu le amestec în bâlciul de acum .", a declarat Sebastian Ghiţă.

"Vor mai fi şi altele, o să îmi storc mintea ca să vă conving de relaţia mea cu Kovesi. E mult mai grav că mulţi oameni din România sunt puşi să-şi demonstreze nevinovăţia când sunt probe false. Kovesi conduce acest mecanism şi astăzi avem dovada. Conducea un mecanism de falsificat probe. Klaus Iohannis şi Hellvig l-au revocat pe Florian Coldea, nu eu. Ministrul Justiţiei are corp de control, mâine pot să dispună control la DNA Ploieşti", a spus Ghiţă, care a vorbit şi despre dezvăluirile şi înregistrările lui Vlad Cosma.

"Scrisul acela era al meu, tabelele sunt false. Nu erau pentru campania electorală a lui Ponta. Scrisul e al meu, nu îmi dă voie legea să spun mai multe", a mai spus Ghiţă.

Sebastian Ghiţă nu a fost la Gabriel Oprea în noaptea alegerilor din 2009

După ce a dezvăluit relaţia strânsă de prietenie pe care o avea cu Laura Codruţa Kovesi, Sebastian Ghiţă rupe tăcerea şi mărturiseşte, în cadrul unui interviu acordat Antena 3, că a fost invitat la petrecerea controversată organizată de Gabriel Oprea în noaptea alegerilor prezidenţiale din 2009. Fostul deputat social-democrat susţine că nu a putut participa, fiind prezent la un eveniment privat.

"Probabil că aş fi fost şi eu acolo, dar eram la un eveniment privat.", a spus Sebastian Ghiţă, adăugând că a fost invitat la acel eveniment chiar de Gabriel Oprea.

Întrebat însă ce plănuiau prin acea întâlnire şi dacă participanţii îl susţineau pe Traian Băsescu pentru încă un mandat la Cotroceni, Ghiţă a declarat: "Cred că unii gândeau într-un fel, alţii în alt fel, nu tot timpul oamenii spun ce gândesc".

Ghiţă a continuat seria dezvăluirilor şi vorbeşte despre alegerile prezidenţiale din 2014.

"Tot acest cerc spera, se temea de faptul că Victor Ponta va ajunge preşedinte. Când Ponta a pierdut, tot acest cerc s-a hotărât să îi ofere preşedintelui Iohannis Guvernul şi au tăbărât pe mine şi pe Ponta. (...) Şi astăzi oamenii din poziţiile acelea au o putere uriaşă.", a completat Ghiţă.