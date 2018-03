Sebastian Ghiţă, despre sechestrul pe care DNA i l-a pus socrului său: E o răzbunare

Fostul deputat consideră că DNA, prin aplicarea sechestrului, a încălcat legea. Ghiţă precizează că nu a transferat niciodată bani în contul socrului său.

"Din păcate, situaţia generată în ţară de instituţia acestei doamne, despre care spun de mulţi ani, Kovesi că nu-şi înţelege rolul de conducător al unei instituţii, nu ştie ce face, această instituţie a ajuns să încalce legea, să-şi permită orice, să se creadă deasupra legii (...) E o acţiune disperată. (...) Aceasta instituţie e în afara Constituţiei şi a legii. Nu dă socoteală nimănui, nu funcţionează pe lângă nicio instanţă de judecată, e creată de unii de afară pentru a distruge oameni cu o anumită prezenţă publică în societate. Probabil că, enervată de discuţia publică şi de faptul că o persoană, un martor de la acea întâlnire a spus: 'da, domne aşa s-a întâmplat...', s-a gândit să pună pumnul în gură cuiva. Am discutat cu avocaţii, am verificat, nu e niciun euro, nicio sumă mare, mică, niciun ban intrat în contul lui Cârstea vreodată. Asta e răzbunare, nu l-au chemat să-l întrebe dacă a făcut vreo tranzacţie. Au pus sechestru şi au încălcat legea, suntem obişnuiţi cu Onea, Portocală. Omul s-a trezit că nu mai poate plăti cu cardul, a mers la bancă şi a primit acel extras. Va câştiga în instanţă omul. Şi mamei mele i-au pus, s-a luptat în instanţă si a demonstrat că orice bani, venit din pensie sunt câştigaţi de-a lungul timpului. Ce fac aceşti oameni e inuman", a explicat Sebastian Ghiţă, la România TV.

Socrul lui Sebastian Ghiță a anunţat că DNA i-a pus sechestru pe conturile personale, deşi, spune el, nu este cercetat în niciun dosar. Dumitru Cârstea este cel care a dezvăluit de curând că a fost martor când Laura Codruţa Kovesi a mers acasă la Sebastian Ghiţă.

Dumitru Cârstea a explicat la România TV că nu are nicio legătură cu DNA, nefiind cercetat în niciun dosar şi este convins că demersul procurorilor anticorupţie vine după intervenţiile sale televizate.

"Ieri după-amiază, aflându-mă într-un magazin şi făcând o serie de cumpărături, când am fost să plătesc mi-au spus cei de la casă că nu pot face plata cu cardul pentru că e gol, că nu mai are credit. Am fost dimineaţă la bancă să văd care este situaţia şi de aici surpriză: pe contul meu era pus sectestru de DNA", a declarat Dumitru Cârstea la România TV.

"Laura Kovesi a găsit de cuviinţă să se răzbune sau să mă pedepsească şi să-mi închidă gura punându-mi sechestru pe contul bancar. Cum e posibil sa se recurga la asta. Altfel, subînţelegem. S-a întamplat la 3-4 zile după ce am ieşit şi am spus ce era de spus, era normal să ştie toţi. (...) Omul asta era acuzat de atâta vreme pe nedrept, se cuvenea să spunem lumii cine minte. Nu minte Ghiţă, ci minte Kovesi", a mai spus socrul lui Sebastian Ghiţă, care a completat că a solicitat băncii să i se comunice motivul sechestrului DNA pe contul personal.

