Secretarul General al ONU avertizează asupra pericolului unei escaladări militare TOTALE în Siria

"Creşterea tensiunilor şi incapacitatea de a ajunge la un compromis pentru crearea unui mecanism de responsabilizare (pentru utilizarea de arme chimice în Siria) ameninţă să ducă la o escaladare militară totală", a declarat Guterres în Consiliul de Securitate al ONU, informează Agerpres.



"În contactele mele cu dv - şi mai ales cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate - am continuat să reiterez profunda mea îngrijorare legată de riscurile pe care le presupune actualul impas şi să subliniez necesitatea de a evita ca situaţia să scape de sub control. Exact acesta este riscul cu care ne confruntăm azi - ca lucrurile să scape de sub control. Este de datoria noastră comună să punem capăt" acestei situaţii, a insistat secretarul general al ONU.

El a menţionat că Rezoluţia 2401 a Consiliului de Securitate care cere încetarea focului în Siria pentru a permite acordarea de asistenţă umanitară nu a fost pusă în aplicare şi a calificat drept "revoltătoare" informaţiile privind folosirea de arme chimice în Siria, deplângând totodată faptul că nu s-a ajuns la un acord în Consiliul de Securitate asupra unui mecanism pentru stabilirii responsabilităţii, potrivit Agerpres.



Guterres a subliniat însă că nu există o soluţie militară a conflictului sirian. "Soluţia trebuie să fie una politică, prin intermediul negocierilor intersiriene de la Geneva", a declarat secretarul general al ONU.