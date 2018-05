Secrete ale cuplurilor satisfăcute sexual

Este imposibil sa nu participi la o discutie ca intre fete si sa nu auzi cel putin doua dintre prietenele tale ca n-au mai facut sex de nici macar nu-si aduc aminte cand a fost ultima data, enumerand o multime de motive. Exista insa si cupluri care reusesc sa strecoare o partida de sex in programul lor foarte incarcat, reusind astfel sa pastreze armonia in familie. Tu in care tabara de incadrezi?