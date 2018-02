Secrete despre femei pe care ar trebui să le ştii

Se stie foarte bine ca anticonceptionalele previn sarcina prin inhibarea ovulatiei. Insa doctorii Alexandra Alvergne si Virpi Lummaa de la Universitatea Sheffield au descoperit un efect secundar al anticonceptionalelor: acestea reduc atractivitatea femeilor. Intre doua menstruatii nivelul hormonilor este fluctuant, chiar si mirosul natural al corpului se modifica. In timpul ovulatiei, aceste schimbari subtile cresc atractivitatea femei indicand fertilitatea. Desi este greu de crezut, barbatii intuiesc fertilitatea.

Un studiu realizat de Universitatea din New Mexico a aratat ca dansatoarele din cluburile de noapte castiga mai multi bani atunci cand sunt in perioada ovulatiei. Mai exact, cand sunt la ovulatie castiga 70$ pe ora, 35$ cand sunt la menstruatie si 50$ pe ora cand acestea nu se afla nici la ovulatie, nici la menstruatie.

SE MAI SPUNE DESPRE FEMEILE CARE IAU ANTICONCEPTIONALE CA LE ESTE AFECTATA ABILITATEA DE A EVALUA UN POSIBIL PARTENER

Este destul de greu sa alegi partenerul perfect pentru termen lung, iar folosirea anticonceptionalelor influenteaza abilitatea femeilor de a-l alege pe Fat Frumos. In conditii normale, subconstient, femeia alege barbatul cu cele mai potrivite gene. Insa anticonceptionalele ii afecteaza simturile. Din motive biologice, femeile prefera barbatii diferiti genetic in comparatie cu ele pentru a evita aducerea pe lume a unui copil cu deficiente. Insa, potrivit unui studiu realizat in 2007 de Universitatea din Liverpool, anticonceptionalele le fac pe femei sa aleaga barbati asemanatori cu ele din punct de vedere genetic. Unii dintre oamenii de stiinta au mers chiar mai departe spunand ca aceste pastile pot afecta pe termen lung chiar si casniciile. O femeie care ia anticonceptionale poate accepta sa se intalneasca cu un barbat asemanator genetic, pentru a descoperi ca nu mai este atrasa de el odata ce a renuntat la pastile.

