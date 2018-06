Secretele amoroase ale zodiilor au fost descoperite. Unde sa-i atingi ca sa-i cuceresti definitiv!

Iata ce secrete sexuale are fiecare zodie in parte, potrivit astrologului Marc Hayes.



Berbec: Capul



Berbecul este cel mai naiv semn zodiacal. Spune-i cat este de frumos, insa nu-l minti. Din punct de vedere sexual, Berbecul este vibrant, plin de energie. Este semn de Foc si ii place sa domine.



Taur: Gatul/ceafa



Cand esti in prezenta unui Taur, fii dragut cu el, este foarte sensibil. Semn de pamant, Taurul are nevoie de stabilitate, de o structura de rezistenta. Poti avea aventura de-o noapte cu un Taur, insa este foarte posibil sa te mai caute pentru ca se ataseaza foarte repede de oameni.



Gemeni: Bratele



Ii atingi pe mana si deja te plac. Pentru a-i atrage trebuie sa ai un discurs foarte bine pregatit pentru ca le place sa discute la nesfarsit. Gemenii vor sta cu o persoana atat timp cat au de invatat ceva de la ea.



