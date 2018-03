Şeful misiunii FMI în România: Economia a crescut puternic anul trecut. Estimăm că economia României va creşte cu 5% în 2018

Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat, recent, estimările publicate la jumătatea lunii februarie, referitoare la creşterea de 7%, pe serie brută, a Produsului Intern Brut (PIB) în anul 2017, aceasta este cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană (UE).



Economia României este aşteptată să încetinească la 5% în acest an şi să încetinească spre 3% pe termen mediu, potrivit lui Lee.



”Per ansamblu, economia României se descurcă bine, a înregistrat anul trecut cea mai mare creştere economică din UE. Dar, această creştere ar putea deveni tot mai fragilă, în lipsa unor măsuri. Măsurile de moderare fiscală şi de înăsprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai bună combinaţie pentru România. (...) A fost o creştere rapidă, bazată pe consum. Este nevoie de moderaţie şi de un ritm stabil”, a afirmat Lee.

Şeful misiunii FMI a avertizat că deficitul de cont curent a crescut anul trecut, în contextul în care avansul importurilor, peste cel al exporturilor, a deteriorat balanţa comercială.



”Deficitele fiscale, alături de nivelul redus al investiţiilor, vor reduce spaţiul de manevră în viitor şi vor slăbi potenţialul de dezvoltare al României”, a spus Lee.



Şeful misiunii FMI a atras atenţia asupra slabei colectări a taxelor, România fiind pe ultimele locuri din UE din acest punct de vedere.



”Aceste rezultate foarte slabe în ceea ce priveşte colectarea taxelor arată nevoia urgentă de reorganizare a autorităţilor fiscale şi a sistemelor IT. (...) Actualul nivel tehnologic este depăşit şi afectează nivelul colectării. Modernizarea sistemului IT ar trebui să fie prioritatea autorităţilor”, a afirmat Lee.



Totodată, Lee consideră că ar trebui impusă o limitare în domeniul creditării ipotecare pentru a reduce expunerea băncilor pe piaţa imobiliară.