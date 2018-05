Semne ascunse că eşti un înger trimis pe pământ

Insa pentru a se ajunge la acest rezultat, ingerii trimisi pe pamant trebuie sa gaseasca modalitati prin care sa rezolve cele mai dificile probleme. Totodata, trebuie spus ca ingerii trimisi pe pamant nu rezoneaza cu lumea moderna. De fapt, ei simt ca nu apartin acestor vremuri si epoci.

Simt ca sunt suflete batrane trimise aici pentru a da o mana de ajutor planetei. In trecut, ingerii trimisi pe pamant traiau in natura impeuna cu alte animale si creaturi ale naturii. Traiau cu totii in armonie.

Chiar daca acesti oameni stiu ca nu se pot intoarce in timp sa traiasca ca odinioara, vor sa ne invete cum sa traim in pace. Tot ce vor este bucurie, rasete si fericire pura.

Pentru asta isi folosesc energia pura si plina de iubire pentru a schimba mentalitatea celor din jur. Astfel, ii ajuta pe termen lung pe oameni

In cazul in care te consideri un inger trimis pe pamant, insa nu esti sigur, iata 5 semne care iti dau dreptate.

1. Nu esti tentat de dorintele lumesti

Simti ca ai un scop inalt si o cale stabilita pe care trebuie sa o urmezi. Tocmai de aceea, nu esti tentat de dorintele lumesti. De fapt, nu iti doresti sa fii parte intr-o societate programata ca cea in care traim astazi.

Iti doresti sa-ti pui aprenta pe aceasta lume si sa traiesti dupa regulile tale.

Nu-ti place sa faci, ce fac si altii. Pur si simplu nu-ti poti imagina sa ai o viata nefericita si neimplinita.

De obicei, ingeri pe pamant vor sa devina lucratori sociali, specialisti in masaj terapeutic ori specialist in acupunctura.

2. Respingi idealurile moderne

Cei mai multi ingeri trimisi pe pamant nu inteleg lumea moderna de astazi. Nu inteleg de ce ar trebui sa-si petreaca intreaga viata muncind, doar sa aiba bani pe care sa-i cheltuie pe lucruri de care nu au nevoie. De ce exista, oare, slujbele? De ce oamenii isi polueaza propriile case si le trateaza ca si cum ar fi gunoaie?

De ce iau atat de mult si ofera atat de putin? De ce se lupta si starnesc razboaie din cauza rasismului sau de dragul banilor? Tocmai de aceea, ei resping idealurile societatii moderne.

Ingerii trimisi pe pamant doresc libertate, iubire, abundenta si fericire. Acestea sunt lucrurile pe care vor sa le imparta cu ceilalti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.