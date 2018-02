Semne autism. Zece semnale de alarmă în autism

Semne autism. Autismul este o tulburare de dezvoltare considerata drept una dintre cele mai severe tulburari neuropsihiatrice ale copilariei. Autismul este tulburarea centrala din cadrul unui intreg spectru de tulburari de dezvoltare, cunoscut sub numele de spectrul tulburarilor autismului/autiste sau de tulburari pervazive de dezvoltare. In anul 2018 Asociatia AITA aniverseaza 10 ani de la infiintare, și desfasoara o ampla Campanie de informare intitulata 'Zece' pentru parinti și cadre didactice, aducand in discutie aspecte importante legate de autism, terapia copiilor, abordarea parintilor, depașirea dificultatilor, etc.