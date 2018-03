Semne că eşti o femeie nefericită în căsnicie

Iata 4 semne ca esti o femeie nefericita in casnicie.

Lipsa somnului

Potrivit unui studiu realizat de catre Dr. Troxel in care s-a analizat sanatatea femeilor s-a descoperit ca urmasele Evei aflate in mariaje fericite au sanse cu 10% mai mari sa doarma peste noapte comparativ cu semenele lor cu casnicii nefericite. Stresul de a te culca alaturi de cineva pe care il urasti sau problemele de a adormi atunci cand jumatatea ta este iesita in oras poate duce la oboseala, iar lipsa somnului profund impiedica corpul sa se regenereze corespunzator. Acest lucru se vede nu doar in aspectul fizic al femeii, ci si a modului in care se comporta cu ceilalti, isi pierde usor temperamentul si devine rapid frustrata.

Stresul

Stresul pe care il presupune o viata moderna poate afecta femeile indiferent ca au mariaje fericite sau nefericite. Totusi, un studiu realizat de catre Universitatea din California a aratat ca reprezentantele sexului frumos cu o casnicie fericita sunt capabile sa gestioneze mai usor stresul, in vreme ce femeile nefericite in dragoste nu au suficient sprijin pentru a proceda la fel. Iar stresul constant si un mariaj cu probleme au ca efect depresie, oboseala cronica, boli etc.

