Semne că te înşală

De ceva vreme ai sentimentul ca ceva nu este in regula insa nu poti sa descoperi despre ce este vorba. Iubitul/a ta a devenit distant/a, din ce in ce mai des ramane peste program ori a decis sa se mute din casa voastra fara sa-ti dea vreo explicatie. Incepi sa crezi ca jumatatea ta te insala, insa de fiecare data cand aduci in discutie subiectul, el/ea neaga aceasta acuzatie. Instinctul tau, care nu te-a dezamagit niciodata, iti spune ca ai dreptate, insa nu ai nicio proba palpabila.