Semnificaţia culorilor în feng shui

Iata ce semnificatie au culorile in feng shui.

1. Rosu – element de foc: Pasiune, curaj, romantism

Rosul este cea mai puternica culoare din feng shui si reprezinta elementul foc. Rosul vibrant aduce in casa energie, bucurie, creste energia si dorinta sexuala. In traditia chineza, rosul este simbolul norocului, al fericirii, in India – este culoarea nuntii, simbolul romantismului si al dragostei, iar in cultura occidentala, rosul inseamna curaj si pasiune.

2. Galben – element de pamant: Fericire, veselie, impinire

In feng shui, galbenul este culoarea soarelui, este simbolul veseliei si aduce lumina in casa sau in biroul tau. Galbenul aduce energie pozitiva si poate fi folosit atat in bucatarie, cat si in sufragerie sau in camera copiilor. Fie ca e galben floarea soarelui sau galben pai, aceasta culoare are aceleasi beneficii energetice.

