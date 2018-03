Senatorii au lipsit de la şedinţa unde l-au invitat pe Mugur Isărescu. Echipa BNR a fost de trei ori mai numeroasă

La şedinţă au participat doar trei senatori, din cei 11 membri ai Comisiei economice: preşedintele comisiei, Florin Cîţu (PNL), secretarul forului Vasile-Cristian Lungu (PMP) şi Daniel Zamfir (propus pentru excludere din PNL) - în imagine, cei trei încercuiţi de partea dreaptă a mesei.

Ceilalţi opt membri ai comisiei economice a Senatului - Gheorghe Marin, Vasile Ilea, Marian Pavel, Emanoil Savin, Liliana Sbârnea (PSD), Romulus Bulacu (PNL), Monica Dinică (USR), Istvan Antal (UDMR) - au lipsit.

De partea cealaltă, guvernatorul Mugur Isărescu a fost însoţit de întregul Consiliu de Administraţie BNR, echipa fiind formată din nouă membri (în imagine, de partea stângă a mesei).

La începutul întâlnirii, Florin Cîţu a remarcat că majoritatea colegilor lui din comisie lipsesc. "Sunt sigur că sunt în direct, on-line", şi-a ssuzat Florin Cîţu colegii lipsă.

Comisia economică a Senatului are în componenţă 11 senatori: 5 PSD, 3 senatori PNL şi câte unul de la USR, UDMR şi PMP.

Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, consideră că PSD a boicotat întâlnirea pe tema inflaţiei cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, programată joi la Parlament.

Cîţu a precizat că atât el, cât şi Mugur Isărescu au crezut că senatorii PSD vor fi prezenţi la şedinţa comisiei.

"A fost surprins că nu sunt aici, deşi ei tot îl cheamă tot timpul şi îi spun că se tot ascunde şi nu vrea să vorbească. Astăzi, când a venit cu toată echipa, nu erau de faţă, deci au boicotat comisia. A fost surprins. A crezut că vor fi aici şi vor pune întrebări. Aşa am crezut şi eu. I-am anunţat pe membrii comisiei şi ştiau de această şedinţă, am făcut invitaţia de aproape două săptămâni. Nu a fost un secret, a fost pe site. Ştiu că cei de la PSD, am înţeles, că s-au uitat online. Am înţeles că s-a uitat şi Liviu Dragnea", a afirmat Cîţu după întâlnire.

El a explicat că a lipsit şi un coleg liberal de la şedinţă, dar acesta a trebuit să fie prezent în circumscripţia lui, unde au avut loc alunecări de teren.