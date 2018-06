Serena Williams a făcut anunţul la Roland Garros. Nimeni nu se aştepta la asta după victoria de sâmbătă seară

"Sincer, ea e probabil favorită în acest meci. Joacă deja de un an, în timp ce eu abia am început, aşa că încerc să aflu unde sunt acum şi până unde pot merge. Cred că va fi un alt test, cred că zgura e suprafaţa ei favorită, pe care joacă foarte, foarte bine. Asta ar fi o bună oportunitate pentru mine ca să văd unde sunt şi sper să continui să merg înainte. Este diferit, amândouă suntem în revenire, din motive total diferite, iar evoluează de peste un an, în timp ce eu am început de vreo două luni. E ceva nou şi diferit", a declarat Williams, potrivit site-ului WTA.

Seran Williams şi Maria Şarapova s-au întâlnit de 21 de ori, de 19 ori impunându-se sportiva din SUA, cele două rivale având multe replici acide de-al lungul arierei.