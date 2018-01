Serena Williams s-a retras de la Australian Open 2018

Serena Williams a motivat decizia prin faptul că nu se simte în forma la care s-ar fi aşteptat.

"După ce am evoluat în primul meci după naștere am realizat că, deși sunt foarte aproape, nu sunt la nivelul la care îmi doream să ajung. Antrenorul și cei din echipa mi-au spus să merg la turnee doar atunci când voi fi pregatită să merg până la capăt. Acestea fiind spuse, am decis să nu evoluez la Australian Open în acest an. Amintirea turneului de anul trecut este una care va rămâne cu mine și cu fiica mea, Olympia, și abia aștept să revin în Australia. Sunt recunoscătoare pentru sprijinul și înțelegerea fanilor și a tuturor celor de la Australian Open", este mesajul transmis de Serena Williams.

Serena Williams este campioana en-titre de la Australian Open, ea câștigând titlul anul trecut în timp ce era însărcinată.

Simona Halep va fi la competiţia de la Melbourne, în premieră, favorita nr. 1 la un Grand Slam.