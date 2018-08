Sex cu lumina stinsă sau aprinsă? Argumente pro şi contra

Sa recunoastem, sexul este grozav si pe lumina, dar si pe intuneric. De fapt ambele scenarii au plusurile si minusurile lor.

Iata care sunt acestea:

1. Lumina aprinsa

Pro: Ai in fata ochilor o multime de lucruri care te vor excita si mai mult. „Sa va vedeti dezbracati poate fi un stimulent din punct de vedere vizual. Lumina iti permite sa vezi orice si tot ce te excita si mai mult", sustine terapeutul de cuplu Jane Greer. Ai partenerul in fata ochilor, ii poti surprinde fiecare zambet si orice reactie la noile trucuri pe care le-ai adaugat in arsenalul de amor.

Contra: Daca nu te simti confortabil cu imaginea trupului tau, lumina ar putea transforma partida de dragoste intr-un fiasco. Fiind ingrijorat va fi imposibil sa te bucuri de actiune, iar in cazul femeilor sa ajunga la orgasm. „Ai putea trece peste insecuritate concentrandu-te pe ceea ce jumatatea ta admira la tine. In acest fel vei putea depasi orice teama si inhibitie cauzate de faptul ca nu esti impacat/a cu modul in care arata corpul tau".

Citeşte continuarea pe Sfatulparintilor.ro