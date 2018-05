Sex cu un nativ din GEMENI. Tot ce trebuie să ştii. Compatibilităţi, pozitii, zone erogene

Gemeni este o zodie de aer, foarte curioasa si aventuroasa, spontana si uneori agresiva in dormitor. Poate avea solicitari destul de kinky ce pot speria un partener care nu este la fel de aventuros in pat. Pentru Gemeni, sexul nu inseamna numai placere, ci si satisfacerea curiozitatilor amoroase.

Sex cu un nativ din Gemeni. Cum e in pat

Geamanul are nevoie de stimulare mentala si e "gata" imediat. O partida rapida pe bancheta din spate a automobilului poate fi la fel de satisfacatoare precum o partida cu tente sado-maso. Nu prea au cod de onoare cand vine vorba de sex. Le place sa experimetneze si pot avea solicitari "neordotoxe", de la sex in trei la bisexualitate sau alte lucruri aflate din manuale de sex. Daca e ceva nou "pe piata", cu siguranta Geamanul va vrea sa-l testeze.

Sex cu un nativ din Gemeni. Compatibilitati

Zodiile cu care Geamanul este compatibil sunt:

•Berbec

•Balanta

•Leu

•Gemeni

•Varsator

Sex cu un nativ din Gemeni. Cum il exciti

Gemenii au un libido puternic, dar nu ii tine mult. Intra repede in joc daca are de-a face cu sex pe roluri, scenarii sado-maso. Totusi, pot deveni vulnerabili in jocurile sexuale de putere. Le plac pornografia, jocurile si jucariile erotice.

Inchiriaza o camera de hotel cu o oglinda mare pe unul din pereti sau pe tavan si va fi incantat de ideea de a se admira in timpul prestatiei sexuale.

