Sex cu un TAUR. Tot ce trebuie să ştii. Compatibilităţi, poziţii, zone erogene

Taurul este o zodie de pamant, drept urmare isi activeaza toate simturile in pat. Adu mancare in dormitor si ai preludiul asigurat.

Gasesti aici mai multe detalii despre femeia si barbatul Taur.

Sex cu un Taur. Cum e in pat

Taurul isi manifesta forta si in dormitor. Are un simt al esteticului foarte dezvoltat, asa ca isi va alege doar partenrei frumosi. Este o persoana care se bazeaza pe simturi, de aceea are nevoie de un preludiu prelungit care sa ii activeze toate simturile: saruturi prelungi, mangaieri senzuale. Nu ii place deloc graba, asa ca trebuie sa ai rabdare cu el, sa se bucure de fiecare textura si gust.

Taurul este un excelent ascultator. Il excita cuvintele rostite la momentul potrivit, ii plac experimentele sexuale. Nu sunt niste amanti sensibili, dar foarte pretentiosi vor vrea intotdeauna mai mult, iar daca nu sunt satisfacuti vor fi tentati de relatii promiscue.

Sex cu un Taur. Compatibilitati

Zodiile cu care Taurul este compatibil sunt:

•Balanta

•Pesti

•Fecioara

•Rac

•Capricorn

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.