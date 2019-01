Sex prima dată! Care este vârsta potrivită pentru sex? Ce spun psihologii

Desi statisticile arata ca varsta la care se face sex prima data scade vertiginos, de la 17-18 ani in anii 2005, la sub 15 ani in 2018, psihologii avertizeaza ca NU varsta ar trebui luata in calcul cand vorbim despre inceperea vietii sexuale.

Ce inseamna sa fii pregatit pentru sex prima data

Un studiu publicat in revista BMJ Sexual and Reproductive Health a chestionat peste 2800 de tineri cu varste cuprinse intre 17 si 24 de ani cu privire la prima experienta sexuala. S-au urmarit date precum varsta partenerilor, experienta sexuala a celuilalt, statusul socioeconomic, nivelul educational, structura familiala, etnia, natura relatiei cu partenerul de sex, precum si cat de multe stiau despre sex la momentul respectiv.

Cercetatorii nu s-au concentrat pe varsta, drept factor decisiv major, ci pe standardele sanatatii sexuale definite de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Potrivit OMS, sanatatea sexuala este o stare fizica, emotionala, mentala si sociala a relatiei sexuale. Acesta include atat abordarea pozitiva si respectuoasa a sexualitatii, precum si posibilitatea de a avea experiente sexuale placute, sigure, fara presiune, violenta sau discriminare".

Numai cei care au indeplinit aceste criterii au fost considerati "competenti pentru sex" si pregatiti sa faca sex.

Competenti pentru sex prima data

Conceptul de "competenta sexuala" reprezinta o alternativa la abordarea sexualitatii doar din perspectiva varstei. Nu varsta pune in pericol sanatatea sexuala, ci responsabilitatea sau mai bine zis, iresponsabilitatea cand vine vorba de sex.

Iata cele patru mari criterii care determina "competenta sexuala".

1. Utilizarea mijloacelor de protectie si contraceptie

O persoana care nu doreste sau nu se simte pregatita sa foloseasca mijloace de protectie si contraceptie NU este suficient de matura pentru a face sex prima data. La studiul mentionat mai sus, unul din 10 tineri chestionati nu a utilizat mijloace de protectie si contraceptie.

2. Autonomie

Faci sex pentru ca asta vrei cu adevarat sau pentru ca altcineva te forteaza sau pentru ca, poate, ai baut ceva? Sexul trebuie sa aiba loc NUMAI si NUMAI in acord cu sinele propriu. NU face sex doar pentru ca si colegii au facut-o sau pentru ca partenerul isi doreste.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.