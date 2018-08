SEX ŞI IUBIRE. "Soţul meu are o relaţie cu o colegă de birou, iar noi suntem prieteni de familie". Cum s-au dat de gol

"Sunt Mihaela și am 49 de ani, sunt căsătorită de 21 de ani și avem o față de 20. Nici nu știu cu ce să încep cert este că soțul meu are o relație de trei ani sau mai mult cu colegă de birou și mai tragic este că noi eram prieteni de familie cu ea și soțul ei, adică mergeam în toate concediile împreună, ne vedeam o dată pe săptămâna, jucăm cărți, râdeam și ne făceam planuri ca prieteni.

Citeşte şi Cum să atingi sânii unei femei în funcţie de mărimea sfârcurilor

Anul trecut, de ziua ei, am început să suspectez că se întâmplă ceva, el o privea în anume fel, vroia să danseze cu ea, după un timp l-am întrebat dacă se întâmplă ceva, dacă îi place de ea și îmi răspundea că ce să nu-i placă la ea, spunând că sunt geloasă. Am decis să întrerup cu această femeie și chiar m-am întâlnit cu ea la o cafea să stăm de vorba, i-am spus tot ce aveam pe suflet și mi-a spus că nu e adevărat, că nu e nimic între ea și soțul meu și am făcut o pauză. Lunile de toamnă au trecut greu, el avea foarte mult de lucru și ea se oferea să îl ajute la serviciu, probabil contra cost (în natură).

M-am gândit că poate merg prea departe și am început să ne vedem din nou. Vreau să specific că ei plecau în delegațîi împreună destul de des. Am făcut revelionul împreună și cu alți prieteni comuni. În luna ianuarie am fost la o zi onomastica și am văzut niște mesaje pe care le dădea cu ea lângă mine, i-am cerut telefonul și nu vrut să mi-l dea, după care a șters mesajul și a vrut să-l dea, bineînțeles că am înțeles mai mult ca niciodată.

Și așa am continuat să suspectez, am început să-i verific telefonul destul de des, iar el nega de fiecare dată că este ceva.

În luna martie ei au plecat în delegație. Nu mai suna când ajungea la destinație, spunând că a uitat, iar când sunam seara mai târziu mă întreba dacă îl verific. După delegație, a două zi, i-am spus că aș fi vrut să ne creștem nepoții împreună, iar el a lăcrimat, m-am dus în baie și am început să plâng, iar fata noastră s-a dus în bucătărie și i-a spus că, dacă a greșit, să vină să-mi ceară iertare, și așa a făcut, a venit și a spus că a fost slab și că a greșit.

Cum s-a terminat totul vezi pe libertatea.ro.