Sexul după sarcină: Cum îţi afectează naşterea viaţa intimă?

Lucrarea lor a fost publicata in jurnalul medical „BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology" si este una dintre putinele facute pe aceasta tema.

Concret, specialistii au comparat viata sexuala de dupa sarcina a unui grup de 165 de proaspete mamici, dintre care unele nascusera natural, iar altele – prin cezariana. Metoda de cercetare a fost cat de poate de simpla: expertii de la Yale au masurat presiunea intra-vaginala a fiecareia dintre participantele la studiu, folosind un monitor special (adica, in esenta, un penis artificial).

Ceea ce au descoperit este ca femeile care au nascut natural au o presiune intra-vaginala mai scazuta decat mamicile care si-au adus copiii pe lume prin cezariana – cu alte cuvinte, dupa nasterea naturala, muschii vaginali nu mai sunt la fel de stransi si de incordati, avand un tonus mult mai lax. Asta nu inseamna insa ca viata intima are neaparat de suferit. In realitate, nu au existat diferente in ce priveste satisfactia sexuala, preludiul sau performanta (functia) sexuala intre cele doua grupuri de femei.

