Sexy si rele. 3 zodii de femei focoase, care sunt complet dezinhibate în dormitor

Berbec



Femeia Berbec arata superb. Are o piele delicata, fina, alba, are forme apetisante, cu sani plini si coapse bine conturate. Iar cand isi pune in valoare aceste atuuri fizice, barbatii pica unul cate unul. Stie cum sa starneasca adrenalina si cum sa se joace cu sentimentele celor din jur. E inteligenta, are un umor fin si o imaginatie bogata. Pe scurt, este ultra-sexy, ceea ce ii confera si aptitudini de amanta desavarsita.



Leu



Ei bine, femeia din zodia Leu este intruchiparea senzualitatii. Totul, din cap pana in picioare, o califica drept zeita sex-appealului. Stie cum sa iasa in evidenta, ceea ce inseamna ca va fi intotdeauna gatita, aranjata si parfumata. Are o silueta perfecta, caci este foarte atenta la ce mananca. Se imbraca de parca ar defila pe catwalk, la Milano. Barbatii cad usor prada avansurilor ei insistente si magulitoare.



Scorpion



Din lista de femei sexy si rele nu putea lipsi nativa Scorpion. Ba chiar putem spune ca ea este in top la acest capitol. Intruchipare a erotismului, femeia nascuta in aceasta zodie arata perfect, se misca perfect, are un discurs care iti merge direct la inima, pentru ca stie cum sa speculeze anumite slabiciuni ale celor din jur. Este seducatoare si datorita misterului pe care il emana. Este dezinhibata si are inclinatii catre agresivitate sexuala.