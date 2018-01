Sfaturi cum să rămâi gravidă. De câte ori trebuie să faci dragoste ca să rămai însărcinată

Insa pana la a decide ca iti e sau nu harazit cu adevarat sa ai un copil, e important sa stii tot despre cum sa ramai gravida, ca sa iti maximizezi toate sansele cu putinta, si asta cat mai repede fata de cand ti-ai propus si setat aceasta dorinta.

Sfaturi cum sa ramai gravida. Iata informatii pretioase pe care trebuie sa le stii, conform Societatii Europene de Reproducere Umana si Embriologie.

Cat dureaza sa ramai gravida?

De multe ori, dureaza ani buni pentru un cuplu tanar si fertil sa conceapa un copil. Se estimeaza ca 3 din 5 cupluri concep copilul dorit in 6 luni de incercari perseverenta si 1 din 4 cupluri are nevoie de mai mult de 6 luni, spre 1 an. Pentru restul, conceperea dureaza mai mult de un an.

Cuplurile care nu au folosit vreo forma de contraceptie si a caror viata sexuala regulata, cu cel putin 2 contacte sexuale saptamanal timp de un an de zile, nu a dus la graviditate, ar fi bine sa consulte un specialist pentru a face anumite teste de fertilitate.

Femeile sunt fertile cel mai mult intre 20 si 24 de ani. Dupa aceasta varsta, fertilitatea scade gradat o data cu varsta. Daca femeia este mai in varsta de 35 de ani, deci se afla aproape de finalul vietii sale de reproducere, sau daca se stie cu anumite probleme de fertilitate in familie, din nou, este indicat sa ceara ajutor medical ca sa incerce sa conceapa un copil.

Ca sa ramai gravida, tine cont de momentul contactului sexual

Unul din motivele pentru care un cuplu nu obtine graviditatea dorita este acela ca nu potrivesc momentul contactului sexual cu cel al ovulatiei partenerei.

Ovulatia are loc atunci cand unul sau mai multe ovule sunt eliberate din ovarele femeii in tractului sau reproductive si acesta este momentul in care femeia este fertila din toata durata ciclului sau menstrual. In fiecare luna, 12 pana la 20 ovule (oua) se maturizeaza in interiorul ovarelor si cel mai sanatos dintre ele este eliberat in cavitatea pelviana si trece prin tubul falopian.

