Sfaturi de la Dr. Oz: Care sunt cele 6 mari beneficii ale sexului

Iata 6 motive in plus pentru care in aceasta seara ar trebui sa faci dragoste:

1. Sexul mentine inima puternica

Sa incepen cu un organ foarte important pentru corp: inima. Se stie deja ca sexul poate fi un antrenament cardio decent (o sesiune de 30 de minute poate arde pana la 70 de calorii), insa noi cercetari au demonstrat ca sexul poate proteja inima in mai multe moduri. Un studiu aparut in Journal of Sex & Marital Therapy a descoperit ca persoanele care au facut sex de ce putin 12 ori pe luna aveau o rata a variabilitatii pulsului mai buna. Variabilitatea pulsului marcheaza schimbarile efectuate de inima in raspuns la stres si stimuli. O rata mai mare a variabilitatii pulsului scade riscul dezvoltarii unor boli la inima.

2. Te ajuta sa arati cu 7 ani mai tanar

Iata un regim pe care sigur il vei iubi: sa faci sex de 3 ori pe saptamana. Un studiu realizat in Scotia de catre echipa Royal Edinburgh Hospital persoanele de peste 40 de ani, care au declarat ca faceau sex cu 50% mai mult decat persoanele obisnuite, au fost indicati ca avand o varsta cu 13 ani mai mica decat cea reala. Cercetatorii considera ca look-ul mai tanar este determinat de eliberarea de hormoni DHEA in timpul sexului.

3. Vei dormi mai bine

Nivelul de oxitocina creste mult dupa o partida de sex, iar calitatile sale care reduc stresul te pot ajuta sa adormi mai repede. Un studiu realizat pe femei intre 42 si 52 de ani care au raportat probleme cu somnul aveau tendinta de a nu se bucura de placerile sexului comparativ cu femeile care dormeau bine noaptea.

