Sfaturi pentru creşterea imunităţii întregii familii în sezonul rece

Exista mai multi factori care pot duce la scaderea imunitatii, pe langa trecerea de la un anotimp la altul, printre acestia numarandu-se contactul cu persoanele bolnave (cei mai predispusi fiind copii aflati in colectivitate – cresa, gradinita, scoala), stresul, orice schimbare a stilului de viata, precum si alimentatia, care are un rol hotarator pentru sanatatea noastra.

In vederea cresterii imunitatii, se pot lua mai multe masuri:

Sporirea regulilor de igiena

Adoptarea unei diete sanatoase

Asigurarea de suplimente nutritive

Promovarea activitatii fizice regulate

Asigurarea unei perioade de somn de calitate

Reducerea stresului

Vaccinarea

Sporirea regulilor de igiena:

In primul rand, evitarea mediilor aglomerate.

Repaus la domiciliu in cazul in care persoana respectiv (copil sau adult) prezinta o maladie acuta

Acoperitea gurii si nasului in cazul tusei sau stranutului

Spalarea frecventa a mainilor

Adoptarea unei diete sanatoase, bogate in vitamine si minerale, bacterii "prietenoase".

Astfel, vitaminele care sustin activitatea sistemului imunitar sunt:

Vitamina C: continuta in portocale, grapefruit, ardei rosu, patrunjel, kiwi, afine, coacaze, varza, broccoli, mere

Vitamina A: continuta in morcovi, ou, unt, peste, ficat

