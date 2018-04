Sfaturi să combaţi hipertensiunea: Cum să ţii sub control tensiunea arterială prin alimentatie şi stil de viaţă

Ce trebuie facut pentru a avea tensiunea arteriala normala? Iata cateva recomandari medicale, citate de Huffingtonpost.com.

1. Atentie la stres

Stresul contribuie la cresterea tensiunii arteriale. Fa o analiza si afla care sunt factorii care te streseaza. Apoi, odata ce-i stii, poti lua masuri ca sa-i reduci. Daca nu-i poti elimina, macar stii cum sa te comporti pentru a nu-ti face singur rau. Fa exercitii de respiratie, masaj, yoga si meditatii pentru a reduce nivelul de stres si cere sfaturi specializate de la psihologi daca nu poti face fata singur unor probleme dificile din viata.

Meditatia ajuta la pastrarea calmului si la cresterea puterii de concentrare. In plus, relaxarea ajuta la tinerea sub control a tensiunii arteriale. Cand esti relaxat, organismul produce oxid nitric, care ajuta la dilatarea vaselor de sange si la reducerea presiunii sangelui asupra acestora.

2. Adopta un animal

Cercetatorii au descoperit ca posesorii de animale de casa au tensiunea arteriala mai mica, la fel si colesterolul. De asemenea, riscul dezvoltarii unor boli cardiovasculare este mult mai mic la cei care au animale de companie. Se pare ca animalutele contribuie la reducerea anxietatii.

